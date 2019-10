Polpette golose di patate e ricotta

Le polpette di patate e ricotta sono golosissime e semplici da realizzare. Perfette per una cena informale in famiglia o con gli amici.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti (circa 15 polpette)

800 gr di patate

150 gr di ricotta asciutta

sale e pepe q.b.

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 uovo grande

1 cucchiaio di pangrattato

Inoltre: 150 gr di provola di Agerola ben gocciolata (o fiordilatte)

pangrattato per panare

olio extra vergine di oliva

Preparazione:

Cuocete le patate con la buccia, immergendole in una pentola con acqua fredda. Lessatele senza farle sfaldare, poi pelatele e schiacciatele con l'apposito attrezzo (oppure con una forchetta). Unite l'uovo, la ricotta, sale e pepe (se lo gradite), il parmigiano e il pangrattato. Mescolate tutto fino a rendere il composto omogeneo.

Ungetevi leggermente le mani con un po' d'olio, prendete una porzione abbondante d'impasto e schiacciatevela sul palmo. Farcite il centro con un cubetto di provola non troppo grande e chiudete bene formando una pallina (appunto, una polpetta). Fate attenzione a questo passaggio, sigillando bene eviterete che in cottura fuoriesca la provola. Proseguite così fino a terminare l'impasto.

Passate le polpette nel pangrattato e adagiatele su una leccarda foderata con carta forno. Condite con un poco d'olio e cuocete in forno ventilato già caldo a 190° per circa mezz'ora (oppure statico per quale minuto in più). Verificate bene la cottura, le polpette sono pronte quando sono dorate e croccanti all'esterno, ma attenzione a non bruciarle. Sfornate e servite le polpette calde e filanti, oppure a temperatura ambiente, sono sempre golosissime

NOTE

Se volete friggerle, basterà passarle in un battuto d'uova prima di panarle con il pangrattato.

