Schiacciatine di patate e zucchine al forno

Le schiacciatine di patate e zucchine sono delle golosissime polpette 'schiacciate' cotte in forno, croccanti fuori e morbidissime dentro.

Noi le abbiamo arrichite con cubettini di scamorza affumicata, voi potete ometterla oppure variare con altri formaggi filanti (o salumi, se preferite una versione non vegeteriana del piatto).

Vediamo insieme come prepararle in poche mosse:

Ingredienti (circa 15 schiacciatine)

1 kg circa di patate

2 zucchine grandi

sale e pepe q.b.

2 cucchiai rasi di olio extra vergine di oliva (+ q.b. per condire)

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

2-3 cucchiai di pangrattato (+ q.b. per la panatura)

150 gr circa di scamorza affumicata tagliata a piccoli cubetti

Preparazione

Per prima cosa lavate le patate e fatele lessare con tutta la buccia immerse in una pentola piena d'acqua (potrete verificare la cottura infilzando una patata con una forchetta). Fatele intiepidire (ma non raffreddare), sbucciatele, passatele con uno schiacciapatate e mettete il composto di patate in una ciotola capiente.

Spuntate e lavate le zucchine, poi grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Strizzatele per elimare l'acqua in eccesso e aggiungetele al composto di patate. Unite anche sale e pepe, olio, parmigiano, pangrattato e mescolate. Dovrete ottenere un bel composto sodo e morbido.

Prelevate una bella manciata di composto e appiattitela nel palmo della mano (come vedete in foto), mettete al centro uno o due cubetti di scamorza e poi rischiute, formando una polpetta tonda. Passatela nel pangrattato e sistematela su una leccarda foderata con carta forno leggermente spennellata d'olio. Procedete così finché non avrete esaurito l'impasto. Disponete le vostre schiacciatine un po' distanziate tra loro perché in cottura si abbassaranno e si allargheranno (ma non si apriranno e resteranno comunque ben compatte). Irroratele con un filo d'olio.

Cuocete in forno già caldo a 200° per circa mezz'ora (meglio se in modalità 'ventilato'). Sfornate, lasciate che le vostre schiacciatine di patate e zucchine si assestino per qualche minuto e poi servitele calde, croccanti e filanti

Clicca qui per scoprire tante ricette con le patate