Pizzimbocca: la video-ricetta di Enrico Porzio

Pizza o panino? Per l'eterno indeciso ecco il gustosissimo pizzimbocca.

Amiamo le lunghe lievitazioni ed è per questo che consigliamo di iniziare l'impasto il giorno prima.

Ingredienti per l'impasto:

500 gr farina (0 /00)

500 gr acqua fredda (messa in frigo almeno 3 ore prima)

2 gr lievito

Procedimento (ore 18.00):

Misceliare tutti gli ingredienti fino al raggiungimento di un impasto molto cremoso. Coprire e tenere a temperatura ambiente fino al mattino successivo.

Ingredienti per la seconda fase:

pre-impasto

180 gr farina (0/00 più debole)

20 gr olio

10 gr zucchero

16 gr sale

2 gr lievito

Procedimento (mattino successivo, ore 10.00):

Aggiungere al pre-impasto la farina, l’olio, lo zucchero, il sale, il lievito. Una volta miscelato il tutto, coprire l’impasto e tenere a temperatura ambiente per 2 ore. Dopodiché formare 3 panetti da 420 gr facendoli lievitare per 3 ore. Trascorse le 3 ore, iniziare la stesura in una teglia ben unta schiacciando una metà del panetto in modo regolare (spessore 1/2 cm) e l'altra metà in modo più delicato (spessore 3/4 cm). Far lievitare per ulteriori 2 ore il pizzimbocca. Prima di infornare a forno statico preriscaldato a 250° sulla parte bassa del forno, condire il lato più schiacciato con pomodoro e lasciare in bianco l'altra metà. Dopo 12 minuti aggiungere la mozzarella sul lato col pomodoro e inserire la teglia nel lato alto del forno per altri 4 minuti. Tirare fuori dal forno, tagliare con un coltello a sega il lato panino e farcirlo a piacimento (crudo, rucola e burrata). Aggiungere olio, formaggio e basilico sul lato pizza.

Signori, il vostro pizzimbocca è pronto... Buon appetito!