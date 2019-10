Pizzette Mummia per Halloween

Oggi vi suggeriamo un'idea carina, divertente e facile, da portare in tavola (o da servire durante un party) la sera di Halloween.

Per realizzare queste golose 'Mummie', non occorre una vera ricetta ma solo qualche suggerimento per trasformare le normali pizzette.

Ingredienti:

300-400 gr di pasta per pizza (se vi occorre, cliccate qui per la nostra ricetta per un impasto sofficissimo)

250 ml di passata di pomodoro

300 gr di fiordilatte di Agerola ben gocciolato (tenetelo in frigo qualche ora prima di usarlo).

Potete sostituire il fiordilatte con provola o con un formaggio filante

5-6 olive nere denocciolate e affettate sottilmente

sale

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Per realizzare le pizzette con le 'bende' di fiordilatte:

Stendete bene l'impasto della pizza. Tagliate la pasta in rettangoli tutti uguali, condite con la passata di pomodoro (lasciando un po' di spazio libero ai bordi), sale e un goccio d'olio. Applicate in cima un paio di rondelle di oliva che fungeranno da occhietti.

Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 10 minuti o finché la pizza non sarà ben cotta. Intanto tagliate il fiordilatte a listarelle lunghe e sottili.

Sfornate le pizzette e sistematevi sopra le strisce di fioridilatte simulando il bendaggio. Rimettete in forno per un paio di minuti, giusto il tempo che il fiordilatte si ammordisca (ma non fatelo sciogliere).

Per realizzare le pizzette con il bendaggio d'impasto:

Stendete bene l'impasto della pizza. Tagliate la pasta in rettangoli (questa volta il lato più lungo deve essere quello orizzontale. Con una rondella per pizza, fate dei tagli longitudinali sui bordi. Condite il centro con il pomodoro, sale e olio.

Posizionate gli occhietti di oliva al centro, in alto e poi realizzate il bendaggio intrecciando le strisce di impasto (coprite anche la parte superiore agli occhi per rendere tutto più realistico). Spennellate con un goccio d'olio e cuocete in forno già caldo a 200° per 10-15 minuti, finché le pizzette Mummia non saranno ben cotte e dorate.

