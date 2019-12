Pizzette fritte, l'antipasto speciale per le feste

Le pizzette fritte (o pizzelle) sono piccole delizie dal ripieno goloso, perfette per le serate in famiglia o con gli amici, ma anche come speciale antipasto nei giorni di festa.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti

500 gr di pasta per pizze (se volete prepararla in casa e non avete la vostra ricetta, trovate la nostra nelle note, in fondo alla pagina

250 gr di ricotta

sale e pepe

olio di semi per friggere

Preparazione:

Dividete l'impasto in 10-12 piccoli panetti tondi, poi stendete ogni panetto con le mani, fino a ottenere dei dischi. Farcite il centro di ogni panetto con un cucchiao di ricotta che avrete condito con un po' di pepe (se vi piace),

Chiudete bene i dischi sovrapponendo l'impasto, formando una mezzaluna. Sigillate bene con le dita (oppure aiutandovi con i rebbi di una forchetta).

Tuffate le pizzelle, una o due alla volta al massimo, nell'olio bollente (in una padella dai bordi alti), rigiratele più volte e tiratele via quando saranno ben dorate. Adagiatele prima su carta assorbente e poi servitele ancora belle calde

NOTE

Per un'antipasto, basterà solo la ricotta come ripieno per non appensatire ulteriormente le pizzelle, ma se le fate come portata principale di una cena informale potete aggiungere i salumi e formaggi filanti che preferite

La nostra ricetta per l'impasto morbido di pizza:

Ingredienti: 500 gr di farina 00, 300-350 ml di acqua tiepida, 1/4 di cubetto di lievito di birra, sale q.b., 2 cucchiaio di olio extra vergine di oliva.

Preparazione: disponete la farina a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po’ d’acqua tiepida, unite il sale e l’olio e lavorate energicamente. Continuare a lavorare aggiungendo l’acqua tiepida un po’ alla volta finché l’impasto non sarà compatto, liscio ed elastico. Lasciate lievitare il panetto in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito(l'impasto deve aumetare molto di volume e i tempi dipenderanno anche dalla temperatura dell'ambiente circostante)