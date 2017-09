Pizza morbida ripiena di ricotta e formaggi

Un impasto morbido e un ripieno super goloso sono le caratteristiche di questa pizza con ricotta e formaggi misti (scegliete sempre materie prima di ottima qualità). Un calzone al forno meno elaborato, senza salumi (che potrete comunque aggiungere, se vi aggradano).

Buono sia caldo che freddo, è un rustico perfetto da servire durante un party, una cena informale o da portare con sé durante una gita fuori porta.

INGREDIENTI (per una leccarda grande da forno)

Per l'impasto morbido di pizza:

200 gr di farina 00

150 gr di farina 1

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

acqua tiepida circa 250 ml

sale q.b.

circa 1/4 di cubetto di lievito di birra fresco

Per la farcitura:

300 gr di ricotta

250-300 gr di formaggi misti (noi abbiamo usato provola affumicata di Agerola, formaggio dolce a pasta filata e un formaggio semipiccante, oltre ad un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato)

pepe q.b. (se lo gradite)

Olio extra vergine per spennellare

PREPARAZIONE

Preparate l'impasto morbido di pizza: disponete le farine a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' di acqua tiepida, unite l'olio e iniiziate a lavorate energicamente, poi unite anche il sale. Continuate a lavorare aggiungendo altra acqua tiepida un po' alla volta finché l'impasto non sarà compatto, liscio ed elastico. Lasciate lievitare il panetto in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito, per almeno 3 ore (l'impasto deve aumentare molto di volume. Il tempo di lievitazione dipenderà anche dalla temperatura dell'ambiente).

Preparate il ripieno: in una terrina versate la ricotta e lavoratela qualche secondo con il pepe e il parmigiano. Unite i formaggi misti tagliati a cubetti e mescolate.

Su un foglio di carta forno leggermente unto, stendete l'impasto (con le mani, evitate il matterello) dandogli una forma tonda e trasferite tutto (senza togliere la carta forno) su una leccarda da forno. Stendete su metà impasto il ripieno (lasciando liberi i bordi).

Ripiegate il restante impasto, formando una mezzaluna. Sigillate bene i bordi ripiegandoli su se stessi, spenellate la supeficie con un poco d'olio e cuocete in forno già caldo a 200° per circa 20-25 minuti.



Prima di sfornare, verificate che tutto l'impasto, compreso la base, sia morbido ma ben cotto.

Sfornate, lasciate assestare per qualche minuto poi tagliate e servite, oppure, se preferite, potete gustarla a temperatura ambiente.