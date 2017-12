Pizza patrimonio Unesco. Rossopomodoro, Sorbillo & Co. festeggiano sul Lungomare

Tre anni di lavoro, 2 milioni di firme raccolte, poi la lunga attesa trasformta in felicità nel cuore della scorsa notte, quando dalla Cina è arrivata la notizia che l'arte dei pizzaioli napoletani era entrata nel Patrimonio immateriale dell'Unesco. Celebrazioni in tutta Napoli per tutto il giorno. In serata, festa presso la sede sul Lungomare di Rossopomodoro con ospiti, tra gli altri, Gino Sorbillo.