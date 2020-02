Pizza Maratona, l'omaggio dei Fratelli Cafasso alla Napoli City Half Marathon

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (tel 081.2395281), ha dedicato quest'anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E' leggera è punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal runner.

"E' a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2 euro, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso