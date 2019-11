Ricetta della pizza fritta con la ricotta

La pizza fritta è uno dei prodotti di eccellenza dello street food napoletano. Un golosissimo peccato di gola che vale la pena di concedersi di tanto in tanto e che è possibile realizzare anche a casa, magari per una cena informale in famiglia o con gli amici.

La ricetta che vi proponiamo oggi è realizzata in collaborazione con l'amico e lettore di NapoliToday, Antonio Bianco, che ringraziamo per questo meraviglioso consiglio culinario.

In questa versione, nel ripieno c'è il salame e non i cicoli, ma voi potete anche decidere di realizzare la versione più antica.

Vediamo, allora, come preparare le nostre pizze fritte:

Ingredienti (per 20 pizze di medie dimensioni)

1,5 kg di pasta per pizze (se non avete la vostra ricetta, nelle note in fondo alla pagina trovate la nostra)

700 gr di ricotta (meglio se di bufala)

250 di provola fresca di Agerola a cubetti (ben gocciolata, tenetela in frigo qualche ora) oppure provola secca

200 gr di salame tipo napoli a pezzetti

pomodorini a piacere (lavati e tagliati a spicchietti) - facoltativi

pepe q.b.

olio di semi per friggere

Preparazione

Dividete l'impasto in 20 piccoli panetti tondi, poi stendete ogni panetto con le mani, fino a ottenere dei dischi. Farcite il centro di ogni panetto con un cucchiao di ricotta, aggiungendo poi il salame, qualche cubetto di provola, un pizzico di pepe e qualche pezzetto di pomodorino (se lo gradite).

Chiudete bene i dischi sovrapponendo l'impasto formando una mezzaluna. Sigillate bene con le dita (oppure aiutandovi con i rebbi di una forchetta).

Tuffate le pizze, una o due alla volta al massimo, nell'olio bollente (in una padella dai bordi alti), rigiratele più volte e tiratele via quando saranno ben dorate.

Adagiatele prima su carta assorbente e poi servitele ancora belle calde

NOTE:

Potete variare la farcitura con altri salumi a vostro piacimento.

Per l'impasto delle pizze:

1.5 kg di farina 00, 800 ml circa di acqua tiepida (dose indicativa), 5-6 gr di lievito di birra fresco (potete metterne anche meno e far lievitare l'impasto molto a lungo) oppure lievito madre q.b., sale q.b

Disponete la farina a fontana su una spianatoia, versatevi al centro il lievito disciolto in un po' d'acqua tiepida e iniziate a lavorare energicamente. Continuare a lavorare aggiungendo una bella presa di sale e poi l'acqua tiepida un po' alla volta finché l'impasto non sarà compatto, liscio ed elastico. Lasciate lievitare il panetto in ambiente tiepido, coperto da uno strofinaccio pulito, fin quando non sarà ben aumentato di volume.