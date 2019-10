Arriva la pizza allo champagne: la nuova declinazione del gusto

Mozzarella di bufala Dop, gamberi di Mazara scottati e impasto rigorosamente allo champagne. La pizza diventa frizzante a Napoli, da “Mammina – pizzeria e cucina genuina”. Nei locali napoletani del ristorante è arrivata la pizza Champagne, che prevede l’utilizzo di uno speciale ingrediente nell’impasto. “Abbiamo voluto abbinare alla pizza alcuni champagne come Laurent Perrier e Moet, molto amati in tutto il mondo, dandole un sapore decisamente innovativo rispetto a quello classico”, afferma Antonio Viola, presidente di Mammina Holding. “La pizza Champagne regala nuove sensazioni al palato ed è abbinata con ingredienti di alta qualità che si sposano bene con le bollicine”. Gli ingredienti presenti sulla pizza Champagne sono Mozzarella di bufala Dop, gamberi di Mazara, basilico e olio Evo.

Francesco Riccio e Salvatore Russo, pizzaioli di Mammina presso le sedi di Napoli presenti sul lungomare e in Via Santa Brigida, raccontano la genesi della pizza Champagne: “In questo speciale impasto viene utilizzato uno champagne - che non sostituisce l'acqua - di valore, al quale andiamo ad abbinare farina di semola di grano duro macinato, che ci permette di avere un sapore più consistente. Rispetto al grano tenero, quello duro ci sembra più adatto perché lo champagne ha già dei lieviti al suo interno”.