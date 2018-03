Un piatto caldo che riscalda il cuore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Da mercoledì 28 febbraio, per tutta la settimana, il ristorante restaQmme darà un piccolo aiuto alle persone in difficoltà. Una zuppa calda, pane e una coperta: questo è quanto sarà messo a disposizione dal team del locale situato in via Lucilio 11, a pochi metri dal Lungomare Caracciolo, per affrontare l'emergenza freddo causata da Boran, il vento gelido proveniente dalla Siberia che in questi giorni sta colpendo l’Italia, facendo sentire i suoi effetti anche in Campania. L’iniziativa si inserisce nel fitto quadro di iniziative che vedono l’intera città unita in una rete solidale finalizzata a far fronte a questa ondata di gelo che ha investito nelle ultime ore la città e che è pari solo a quella che investì Napoli nel 1956, interessando anche zone a bassa quota. Chiunque volesse contribuire alla distribuzione dei generi alimentari e beni di prima necessità messi a disposizione dal ristorante, potrà contattare lo staff al 340.8152503. restQmme Trattoria di Charme Via Lucilio, 11, Napoli 340 815 2503