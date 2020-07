Pezzogna al cartoccio: la ricetta napoletana

La pezzogna è un pesce molto ricercato per la bontà e delicatezza delle sue carni. Si pesca generalmente a Capri, in zone conosciute solo ai pescatori più anziani. Non è frequente trovarlo sul bancone della pescheria perché, essendo un pesce di acque profonde, non si pesca facilmente, ma se è disponibile, vale la pena acquistarlo nonostante il prezzo medio-alto. Il miglior modo per cucinarlo è sicuramente al cartoccio. Oggi, infatti, vi proponiamo la ricetta della pezzogna al cartoccio, una delle più antiche della tradizione culinaria partenopea.

Ingredienti per 4 persone:

2 pezzogne da 800 gr l’una

2 spicchi di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

2 bicchieri di vino bianco

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Pulite, eviscerate e squamate le pezzogne eliminando i residui di sangue. Preparate una teglia foderata di carta argentata. Adagiateci i pesci che avrete guarnito aggiungendo all’interno di ciascuno uno spicchio di aglio, qualche foglia di prezzemolo e il sale. Irrorate di olio, aggiungete il vino bianco e chiudete con un altro foglio di carta argentata. Infornate a 200°C per 15 minuti. Controllate la cottura staccando la spina dal lato della coda. Se si stacca è pronto. Terminata la cottura pulite il pesce, servendolo con il sugo di cottura e una manciata di pesce fresco.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi