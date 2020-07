6 ricette sfiziose con i Peperoni

Gialli, Rossi o Verdi, 'Corno' o 'Papaccella napoletana': i peperoni sono tutti buonissimi e versatili, perfetti per preparare i più disparati piatti super golosi.

Ecco, allora, 6 ricette sfiziose a base di peperoni:

- Iniziamo da un classico: i Peperoni ripieni di riso. Un piatto completo, ricco, saporito e bellissimo da portare in tavola. Mezzo peperone a fare da delizioso guscio a un ripieno buonissimo di riso, carne macinata, provola e verdure. Imperdibile. Cliccate qui per la ricetta completa

- Proseguiamo con il sapore tutto partenopeo della Papaccella, un peperone dalla forma un po' schiacciata, con una polpa molto carnosa, dolce e gustosa. Si tratta di un peperone ideale anche da conservare sottaceto o sottolio, ma qui vi proponiamo farcita alla ricotta, con l'aggiunta di zucchine e melanzane. Un piatto davvero gustoso. Cliccate qui per la ricetta completa

- I peperoni si prestano benissimo anche alla realizzazione di saporiti Involtini. Qui ve li proponiamo ripieni di scamorza, poi impanati e passati in forno. Buonissimi. Cliccate qui per la ricetta completa

- Sfiziosissime anche le Mezze maniche rigate con peperoni, olive e capperi. Un primo facile e goloso, veloce da preparare e che vi garantirà successo sicuro. Cliccate qui per la ricetta completa

- Ancora peperoni imbottiti, ma questa volta vi suggeriamo una ricetta con la varietà 'Corno'. Scenografico e gustoso, un piatto tutto da provare. Per il goloso ripieno vi occorreranno mollica di pane, acciughe, olive, capperi e... cliccate qui per la ricetta completa

- Chiudiamo consigliandovi di utilizzare i peperoni anche per realizzare gustose torte salate. Buonissime da servire in tavola, ma comode anche da portare in gita. In questa variante, vi proponiamo una Torta salata di pasta sfoglia farcita con peperoni e patate. Cliccate qui per la ricetta completa

