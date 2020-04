I peperoni in padella con olive e capperi sono un contorno semplice e tradizionale, molto saporito e perfetto per accompagnare moltissimi piatti.

Gustosissimi anche da mangiare da soli, con del pane caldo.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti:

5 peperoni misti (gialli, verdi, rossi)

15-20 olive nere denocciolate e tagliate a metà

un paio di cucchiai di capperi dissalati

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

1 spicchio d'aglio

Preparazione

Pulite bene i peperoni, poi, interi, cuoceteli in forno già caldo (in una teglia foderata da carta forno) a 250 gradi per circa 10-15 minuti, rigirandoli spesso, finché non saranno abbrustoliti su tutti i lati (la pelle dovrà risultare raggrinzita e scura).

Lasciate che si raffreddino solo un poco, poi (facendo attenzione a non scottarvi) spellateli, privateli del picciolo, dei semini interni e tagliateli a striscioline.

In un'ampia padella, fate imbiodire uno spicchio d'glio con l'olio, poi aggiungete i peperoni, le olive denocciolate e i capperi.

Fate rosolare un paio di minuti, poi salate i peperoni (solo se necessario perché i capperi potrebbero aver comunque dato sapidità) e cuocete ancora una ventina di minuti, coprendo la padella con un coperchio.