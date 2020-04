Patate e broccoli in padella: contorno ricco e goloso

Pochi e semplici e ingredienti per un contorno ricco e delizioso: le patate con broccoli in padella sono semplici da preparare ma vi garantiranno un piatto saporito. Una ricetta da utilizzare anche come piatto unico goloso, ma leggero

Ingredienti

500 gr di patate

500 gr di broccoli già puliti (solo le cime)

sale

olio extra vergine di oliva

mezzo bicchiere di vino bianco

1 spicchio d'aglio

Preparazione

Pelate e lavate le patate, tagliatele a cubetti. In un'ampia padella, fate dorare l'aglio con un bel giro d'olio e poi aggiugete i cubetti di patate. Fate rosolare qualche secondo a fiamma alta, rigirando continuamente, poi versate il vino bianco, abbassate la fiamma e lasciate che sfumi per un paio di minuti.

Intanto lavate bene i broccoli e aggiungete le cimette alle patate in cottura. Condite con sale e cuocete coperto, a fuoco dolce, finché patate e broccoli saranno morbidi, ma non lasciateli sfaldare. All'occorrenza aggiungete qualche cucchiaio d'acqua e mescolate delicatamente. Eliminate l'aglio, spegnete il fuoco e servite il contorno caldo oppure a temperatura ambiente, come lo gradite.

NOTE: se vi piace, potete aggiungere anche del peperoncino. Unitelo subito quando dorate lo spicchio d'aglio con l'olio.