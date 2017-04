Pastiera, la ricetta di Pasqua di Nochef

Ingredienti per preparare la ricetta di Pasqua:

Per la frolla:

Farina, 500 gr

Uova, due intere

Burro, 150 gr

Vanillina, una bustina

Zucchero, 200 gr

Sale, un pizzico

Limone, la buccia gratugiata di mezzo

Per il ripieno:

Ricotta, 500 gr

Grano precotto, 500 gr

Latte, 200 ml

Uova, 6

Burro, 40 gr

Acqua di fiori di arancio, una fiala

Acqua di millefiori, mezza fiala

Cedro, secondo i gusti

Limone, la buccia di uno

Zucchero a velo, a piacere

Procedimento

Preparate la pasta frolla impastando tutti gli ingredienti.

Lavoratela bene fino a formare un panetto liscio e compatto.

Copritela con la pellicola e lasciatela riposare in frigo per almeno mezz’ora.

Per il ripieno, ponete il grano, il burro, la buccia di un limone ed il latte in un pentolino e fate cuocere a fuoco basso per circa dieci minuti.

Mettete da parte in una ciotola e lasciate raffreddare.

A parte, montate in una planetaria lo zucchero con le uova per almeno venti minuti, fino ad ottenere una consistenza spumosa.

Unite al grano, ormai raffreddato, la ricotta, l’acqua di fiori di arancio e di millefiori, il cedro a piacere dopo averlo tritato finemente.

Infine unite il composto di uova e zucchero e amalgamate bene.

Stendete la pasta frolla, conservatene un pezzetto per le listarelle e

foderate la teglia tenendo i bordi ben alti.

Versate il ripieno e

decorate la superficie con sei listarelle di pasta frolla.

Cuocete in forno, per circa un’ora a 160 gradi.

La cottura può variare da forno a forno, quindi tenete d’occhio il colore, deve diventare ben dorata.

Di solito viene servita cosparsa di zucchero a velo.

Buon appetito