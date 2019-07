Pasticcio di melanzane in padella: semplice e goloso

Semplice da realizzare, ma molto goloso: questo pasticcio di melanzane in padella ripieno di provola filante è il piatto perfetto quando desiderate un contorno ricco (o secondo), ma non volete accendere il forno.

Ingredienti (padella cm 26)

2 melanzane grandi

500 ml di passata di pomodoro

250 gr di provola affumicata (oppure fiordilatte o mozzarella ben gocciolate)

sale

olio extra vergine di oliva

basilico

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato

Preparazione

Imbiondite in padella l'aglio con un giro d'olio, aggiungete la passata, qualche foglia di basilico fresco, un po' di sale, coprite con un coperchio in vetro e lasciate cuocere per una ventina di minuti.

Intanto, spuntate, lavate, tagliate a fette non troppo sottili le melanzane e grigliatele. Salatele leggermente (non esagerate).

Dalla padella, eliminate l'aglio e, con un mestolo, mettete da parte (in una tazza o un bicchiere) metà del sugo.

Ora componete il vostro pasticcio (quasi come fareste per una parmigiana): mettete sul fondo uno strato di melanzane, proseguite con uno di provola a fette, aggiungete qualche cucchiaio del sugo messo da parte, poi completate con un ultimo strato di melanzane. Condite con il sugo rimasto e con un cucchiaio di parmigiano grattugiato.

Coprite con il coperchio in vetro e lasciate cuocere 15-20 minuti, giusto il tempo che il pasticcio prenda consistenza e la provola diventi filante. Potete gustarlo caldo, tiepido, ma anche freddo: è sempre buonissimo.

NOTE

Questo pasticcio può essere anche un ottimo piatto unico, accompagnato solo da una verdura fresca come pomodori o insalata.

E' un piatto ottimo anche da portare in gita con voi.

Se lo gradite, potete aggiungere alla farcitura anche del prosciutto cotto, per renderlo ancora più ricco e goloso.

