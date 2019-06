Oggi vi suggeriamo un primo veloce, goloso, semplicissimo, ma anche bello da presentare ai vostri ospiti in tavola: le mezze maniche con zucchine e scamorza.

Vediamo insieme come prepararle:

Ingredienti per 3 persone

240 gr di mezze maniche rigate (o un formato di pasta simile)

500 gr di zucchine

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva

1/2 cipolla novella

circa 80 gr di scamorza affumicata (o provola affumicata)

parmigiano grattugiata q.b. (facoltativo, se di vostro gradimento)

Preparazione

Mondate le zucchine e tagliatele a rondelle sottilissime. Affettate, sempre in modo molto sottile, la cipolla e mettetela a soffriggere in un'ampia padella con un bel giro d'olio extra vergine di oliva.

Aggiungete le rondelle di zucchine e fatele dorare per qualche secondo, mescolando. Salate (senza esagerare) e se lo gradite aggiungete anche un po' di pepe, coprite e lasciate cuocere per una decina di minuti a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto. Se occorre, aggiungete un poco d'acqua di cottura della pasta. Cuocete finché le zucchine non saranno ben morbide e in parte anche sfaldate e cremose.

Intanto cuocete le mezze maniche rigate in abbondante acqua bollente e salata. Scolatele al dente (tenete da parte un mestolo di acqua di cottura) e trasferitele nella padella con le zucchine. Fate saltare pochi secondi a fiamma vivace, se occorre, aggiugete l'acqua di cottura tenuta da parte.

Spegnete, aggiungete in padella anche 3/4 della scamorza grattugiata (con una grattugia a fori larghi), mescolate qualche secondo e poi servite subito nei piatti da portata, che decorerete con la rimanente scamorza. Se lo gradite, potete aggiungere anche un po' di parmigiano grattugiato

