Pasta con zucchine e salmone affumicato: piatto veloce

La pasta con zucchine e salmone affumicato è un primo velocissimo e goloso, che si prepara nel solo tempo che ci vuole per lessare la pasta. Per rendere un po' speciale questa preparazione, abbiamo aggiunto al piatto un po' di provola di Agerola e di granella di pistaccio a fine cottura.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

160 gr di pasta (noi abbiamo scelto il formato "calamarata", ma andranno bene mezze maniche rigate, mezzi paccheri, farfalle...)

2/3 zucchine (circa 300 gr)

100 gr di salmone affumicato

olio extra vergine di oliva q.b.

mezza cipolla novella

sale e pepe q.b.

50 gr di provola affumicata o fiordilatte di Agerola (se non trovate una buona provola o un buon fiordilatte, vi suggeriamo di ometterli dal piatto per non rischiare di dare al primo un eccessivo sapore di formaggio)

20 gr di granella di pistacchio (anche questa facoltativa, ma regala al piatto una marcia in più)

PREPARAZIONE

Spuntate, lavate e tagliate le zucchine prima a metà, poi a striscioline e infine a cubetti. Affettate sottilmente la mezza cipolla, trasferitela in un'ampia padella con un paio di cucchiai d'olio e lasciatela imbiondire.

Aggiungete le zucchine, lasciatele soffriggere meno di un minuto. Salate poco, aggiungete mezzo bicchiere di acqua, poi coprite con un coperchio (meglio se in vetro) e portate a cottura le zucchine senza farle sfaldare.

Intanto cuocete anche la pasta in acqua bollente e salata.

Quando le zucchine saranno cotte, prima di spegnere il fuoco, unite il salmone tagliato a striscioline mescolado delicatamente e fate insaporire per un minuto. Spegnete la fiamma.

Scolate la pasta al dente (tenete da parte un mestolo di acqua di cottura) e versatela nella padella con le zucchine, riaccendete il fuoco e, a fiamma viva, fate saltare pochi secondi aggiungendo anche la provola a dadini (se necessario, aggiungete il mestolo d'acqua di cottura tenuto da parte).

Poi spegnete, aggiungete la granella di pistacchi e un po' di pepe appena macinato.

Servite subito.

NOTE: per decorare i piatti, abbiamo cotto qualche pezzetto di zucchina tagliato a striscioline, inveche che a cubetti come il resto.