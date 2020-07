Oggi vi suggeriamo un primo goloso, semplicissimo, ma anche bello da presentare ai vostri ospiti in tavola: la pasta con crema di patate e zucchine.

Vediamo insieme come prepararlo:

Ingredienti per 3 persone

240 gr di pasta (tipo pennette rigate, mezze maniche rigate, mezzi rigatoni ecc...)

500 gr di zucchine

500 gr di patate

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva

1/2 cipolla novella

2 cucchiai di parmigiano grattugiato + q.b. per decorare i piatti

Preparazione

Portate a bollore una pentola d'acqua e aggiungete un po' sale. Pelate le patate, lavatele, asciugatele e tagliatele a pezzettoni. Tuffatele nell'acqua bollente e portatele a cottura. Dovranno essere molto morbide.

Una volta cotte, scolatele e trasferitele ancora calde nel bicchiere del frullatore a immersione. Aggiungete 2 cucchiai di parmigiano, qualche cucchiaio di acqua di cottura (oppure di latte) e frullate fino a ottenere una crema vellutata.

Intanto mondate le zucchine e tagliatele a piccoli cubetti. Affettate, in modo molto sottile, la cipolla e mettetela a soffriggere in un'ampia padella con un bel giro d'olio extra vergine di oliva. Aggiungete le zucchine, fatele rosolare, salatele leggermente e poi coprite e portate a cottura. Non lasciatele sfaldare, fate in modo che risultino belle 'croccanti', in modo da creare un bel contrasto di consistenze con la crema vellutata di patate.

Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente e salata, scolatela al dente (conservando un mestolo abbondante d'acqua di cottura) e versatela nella padella con le zucchine. Aggiungete la crema di patate, un po' d'acqua di cottura tenuta da parte (poca alla volta, verificate quanta ne occorre) e mescolate. Infine, se lo gradite, aggiungete del pepe macinato fresco e ancora del parmigiano grattugiato. Servite subito e buon appetito!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per tante ricette di primi piatti golosi e facili