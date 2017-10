Ecco ancora una ricetta a base di zucca, perfetta per questa stagione. Questa volta vi suggeriamo un primo veloce e goloso: i mezzi rigatoni rigati con zucca e provola

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

160 gr di mezzi rigatoni rigati (o un formato di pasta corta simile)

300 gr di zucca pulita

80-100 gr di provola di Agerola

sale q.b.

circa 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d'aglio

prezzemolo q.b.

(se vi piace il piccante, potete aggiungere anche del peperoncino)

PREPARAZIONE

Lavate la zucca e poi tagliatela a dadini piccoli. Fate soffriggere lo spicchio d'aglio in un'ampia padella con l'olio (ed eventualmente il peperoncino) e poi versateci dentro i dadini di zucca. Fate rosolare qualche secondo, eliminate l'aglio, e poi coprite con un coperchio, cuocete a fuoco moderato.

Intanto cuocete anche la pasta in abbondante acqua bollente e salata.

Aggiungete alla zucca qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Quando sarà cottà (morbida, ma non sfaldata), salate e schiacciate con la forchetta qualche dadino (non più di un terzo del totale) in modo che si crei un po' di "cremina".

Mettete da parte qualche cucchiaio di acqua di cottura e colate la pasta al dente. Trasferitela nella padella con la zucca, aggiungete del prezzemolo fresco tritato, un po' d'acqua di cottura che avete messo da parte (se necessario), la provola a dadini piccoli e fate saltare a fuoco vivo.

Servite subito i vostri mezzi rigatoni con zucca e provola super filanti.