Mezze maniche con sugo di pomodoro, provola e parmigiano

Anche un piatto semplicissimo e veloce come le mezze maniche al sugo di pomodoro può diventare davvero speciale, con qualche piccolo accorgimento.

Oggi quindi, più che una ricetta, vi diamo qualche consiglio per rendere ancora più goloso un primo gustoso e veloce.

Partite sempre da materie prime di ottima qualità: per questo piatto gli ingredienti necessari sono davvero pochi, ma devono essere buoni (scegliete, se potete, ad esempio, una provola di Agerola affumicata e una passata di pomodoro biologica o comunque di buona qualità).

Anche la scelta del piatto da portata vi aiuterà a servire un primo ancora più d'effetto, pur nella sua estrema semplicità: noi abbiamo optato per piatti fondi bianchi, ampi e dalla forma quadrata.

Vediamo, allora, insieme come preparare le mezze maniche al sugo di pomodoro con provola e parmigiano.

Ingredienti per 4 persone:

320 gr di mezze maniche rigate (o pasta di un formato simile)

500 ml di passata di pomodoro

2 cucchiai rasi di olio extra vergine di oliva

150 gr di provola di Agerola affumicata (tenetela in frigo un'ora prima di utilizzarla)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato (più q.b. per decorare i piatti)

sale e pepe

basilico fresco

1 spicchio d'aglio

Preparazione

In una pentola capiente, portate a bollore l'acqua per la pasta e intanto preparate il sugo di pomodoro.

In un'ampia padella, fate soffriggere l'aglio con l'olio, aggiungete poi la passata di pomodoro, un po' di sale, coprite e lasciate cuocere a fuoco dolce fin quando non saranno cotte anche le mezze maniche. Se necessario, aggiungete qualche acqua di cottura della pasta di tanto in tanto e mescolate.

Salate l'acqua ormai giunta a bollere, tuffatevi dentro le mezze maniche rigate e portatele a cottura. Scolatele al dente e trasferitele nella padella con il sugo. Unite anche la provola tagliata a piccoli cubetti, il parmigiano e mescolate a fiamma viva per qualche secondo.

Spegnete il fuoco, distribuite subito nei piatti da portata decorando con foglie di basilico (lavate e asciugate), una macinata di pepe (se lo gradite) e ancora una spolverata di parmigiano. Servite subito le vostre mezze maniche rigate al sugo di pomodoro con provola e parmigiano calde, avvolgenti e filanti.

Clicca qui per le ricette di tanti primi veloci e golosi