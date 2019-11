Mezze maniche con sugo di pesce spada

Pochi giorni fa vi abbiamo suggerito la ricetta del pesce spada in padella con pomodorini e olive. Un piatto delizioso e semplice da preparare. A rendere ancora più goloso questo piatto è sicuramente il sughetto che si crea in cottura... un sugo perfetto anche per condire la pasta.

Oggi, quindi, vi suggeriamo semplicemente di 'farvi furbi' e ottimizzare la vostra meravigliosa preparazione di mare per ottenere anche un primo piatto da leccarsi i baffi.

Potete procedere in due modi (dosi per due persone):

- se volete cucinare primo e secondo, allora seguite la nostra ricetta del pesce spada in padella con pomodorini e olive (cliccate qui), semplicemente raddoppiando la dose di pomodorini e olive (in modo che da creare sugo a sufficienza per entrambe le preparazioni) e aggiungendo un piccolo trancio di spada in più (circa 100 gr) che farete a cubetti prima della cottura.

Intanto cuocete 160 gr di pasta in acqua bollente e salata (consigliamo mezze maniche rigate o mezzi rigatoni rigati)

A cottura ultimata del pesce, spostate i due tranci grandi di spada in un'altra padella con una parte del sughetto. Scolate la pasta al dente (conservando parte dell'acqua di cottura) e versatela nella padella con il sugo e il pesce spada a cubetti, aggiungete un po' d'acqua di cottura della pasta, fate saltare a fimma viva e poi servite subito (se lo gradite, aggiungete del pepe macinato).

- se invece volte cucinare solo un primo piatto, vi basterà un unico trancio medio di pesce (150 gr circa) che taglierete a cottura prima di cuocerlo in padella e saranno poi perfette le dosi di pomodorini e olive che vi abbiamo dato nella ricetta (cliccate qui per leggerla e seguirne i passaggi). Procedete quindi come indicato sopra: una volta cotto il pesce, versatevi dentro le mezze maniche cotte al dente, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, fate salatare a fiamma viva e servite subito.

