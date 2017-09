Mezze maniche con pomodorini, olive e capperi

Più che una vera e propria ricetta, oggi vi diamo un consiglio per approfittare degli ultimi pomodorini di stagione e per gustare un primo tradizionale, semplice e velocissimo.

Come sempre, il primo suggerimento è quello di scegliere materie prima di ottima qualità.

Ecco come lo abbiamo preparato

INGREDIENTI x 2 persone:

160 gr di mezze maniche rigate

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

una quindicina di pomodorini maturi ma sodi (circa 300 gr)

una decina di olive nere denocciolate e tagliate a metà

una manciata di capperi dissalati

sale q.b.

La preparazione di questo piatto, come dicevamo, è semplice e veloce:

Mettete a soffriggere l'aglio con 2-3 cucchiai d'olio in una padella capiente (una "saltapasta"). Aggiungete le olive e i capperi dissalati, fate insaporire l'olio per meno di un minuto poi versate in padella anche i pomodorini lavati, tagliati a metà e privati dei semi. Mescolate delicatamente (oppure fate saltare un paio di volte) e coprite con un coperchio.

Intanto mettete a cuocere la pasta in acqua bollente e salata.

Utilzzate un po' d'acqua della pasta per la cottura dei pomodorini, quando saranno pronti, aggiustate di sale e spegnete il fuoco (non fate asciugare troppo il sughetto).

Scolate la pasta al dente, trasferitela nella padella e fatela saltare con il sugo di pomodorini, olive e capperi.

Servite subito

NOTE: se gradite il piccante, potete aggiungere anche un po' di peperoncino