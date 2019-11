Mezze maniche cremose con pistacchi e gamberi

Un primo dal sapore intenso e avvolgente, veloce e facile da cucinare.

Vediamo insieme come preparare le mezze maniche con crema di pistacchi e gamberi:

Ingredienti per 3 persone:

250 gr di mezze maniche rigate (o un formato di pasta simile)

400 gr di gamberi sgusciati

60 gr di pistacchi sgusciati (non salati)

25 gr circa di basilico fresco

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 o 2 spicchi d'aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

granella di piastacchio q.b. per decorare i piatti (facoltativa)

Preparazione

In un'ampia padella, mettete uno spicchio d'aglio e un bel giro d'olio, fate soffriggere e poi aggiungete i gamberi. Lasciate cuocere un minuto e poi sfumate con il vino. Portate a cottura i gamberi, coprendo la padella con un coperchio in vetro. Se necessario, aggiungete di tanto in tanto qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta e verificate se è necessario salare.

Mentre cuociono i gamberi, lessate le mezze maniche in abbondante acqua bollente e salata.

Intanto preparate anche il 'pesto' di pistacchi:

Mettete nel bicchiere del frullatore a immersione i pistacchi, un cucchiaio di olio, il basilico (lavato e asciugato), il parmigiano, un poco di aglio tagliuzzato (se lo gradite) e mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta. Frullate fino a ottenere una crema omogenea (se occorre, aggiungete ancora qualche cucchiaio di acqua di cottura). Assaggiate e verificate se occorre sale.

Scolate le mezze maniche al dente, conservando un poco di acqua di cottura, trasferitele nella padella con i gamberi, unite anche il pesto e, se necessario, un po' d'acqua di cottura della pasta che avete tenuto da parte per ottenere un risultato più cremoso. Mescolate a fiamma viva, poi spegnete e servite subito. Se lo gradite, decorate ogni portata con granella di pistacchio

