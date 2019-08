Ricetta della pasta e patate con la provola al forno

La pasta e patate con la provola è un piatto tipico della cucina “povera” napoletana. Una pietanza classica della nostra tavola.

Quella che vi proponiamo è la versione al forno, una delle tante varianti di questo delizioso piatto.

INGREDIENTI per 4 persone

300 gr di pasta corta mista

800 gr di patate

olio e xtra vergine di oliva

½ cipolla

250 gr di provola di Agerola

50 gr circa di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

Fate soffriggere olio e cipolla tritata finemente. Aggiungete le patate precedentemente sbucciate, lavate e tagliate a tocchetti molto piccoli.

Lasciate rosolare le patate per qualche minuto, poi aggiungete acqua sufficiente alla cottura della pasta (ma senza esagerare), unite anche una bella presa di sale.

Quando l’acqua avrà raggiunto il bollore, lasciate cuocere ancora per qualche minuto e poi aggiungete la pasta. Fate cuocere mescolando spesso. Fate asciugare tutta l’acqua e spegnete il fuoco quando la pasta sarà cotta ma ancora al dente. Il risultato deve essere “cremoso” e non “acquoso”, con la pasta ben legata e amalgamata alle patate.

Aggiungete 2/3 del parmigiano grattugiato e mescolate bene la pasta. Versate metà della pasta in una pirofila da forno aggiugnete la provola a pezzettoni e coprite con la restante pasta. Spolverizzate la superficie con abbondante parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa mezz'ora o finché la pasta non sarà ben gratinata. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire

NOTE E VARIANTI

La tipologia di pasta può variare secondo i gusti: si può usare anche della pasta corta come i fusilli o della pasta lunga come i mezzani (da spezzare poi a mano molto grossolanamente)

Durante la cottura è consigliabile schiacciare una parte delle patate accostandole al bordo della pentola, aiutandosi con un cucchiaio di legno per creare una crema densa e far amalgamare meglio la pasta alle patate.

Se piace la variante “rossa” basterà aggiungere una decina di pomodorini freschi (lavati, tagliati a metà e privati dei semi) alle patate rosolate o qualche cucchiaio di passata di pomodoro, prima di aggiungere l’acqua per la cottura della pasta.

Il piatto può essere arricchito con della pancetta, da far rosolare subito insieme alla cipolla.

La pasta e patate con la provola è ottima da servire anche se non infornata.

Attenzione a mantenere la pasta ben al dente, il risultato in forno sarà migliore rispetto ad una pasta troppo cotta.

