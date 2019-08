Ricetta della pasta e fagioli con le cozze

Il piatto che vi proponiamo oggi è un primo veramente gustoso, che unisce il sapore della terra a quello del mare. Una delle pietanze tipiche della cucina partenopea e tra le più apprezzate per la sua semplicità e al contempo la sua originalità: la pasta e fagioli con le cozze.

Per questo piatto, è fondamentale che le materie prime siano di ottima qualità.

Vediamo insieme come prepararlo:



INGREDIENTI per 4 persone:

250 gr di pasta mista

250 gr di fagioli secchi (tipo cannellini)

800 gr/1 kg di cozze

una decina di pomodorini

1 spicchio di aglio

un mazzetto di prezzemolo

pepe

olio

sale (se occorre)



PROCEDIMENTO



Cuocete i fagioli in abbondante acqua per circa un’ora, dopo averli tenuti a bagno per una notte intera

Pulite bene le cozze, mettetele a cuocere in una padella larga e coperta il tempo necessario a farle aprire a fiamma viva. Sgusciare una parte delle cozze (circa i 2/3), metterle in una ciotolina e conservarne l’acqua.

In una pentola capiente fate soffriggere l’aglio con l’olio, quando l’aglio sarà dorato aggiungete i pomodorini lavati, tagliati in 4 pezzetti e privati dei semi. Aggiungete al soffritto i fagioli con un poco della loro acqua di cottura (2-3 mestoli) e fate cuocere per una decina di minuti. Aggiungete anche l’acqua delle cozze, avendo cura di filtrarla per bene per evitare residui di sabbia. Portate a bollore ed aggiugete la pasta, mescolando spesso.

A metà cottura aggiungete le cozze sgusciate, assaggiare di sale e solo a questo punto aggiungetene se lo ritenete necessario. A cottura ultimata, spegnete il fuoco e aggiungere pepe e prezzemolo tritato. Servite decorando ogni piatto con le rimanenti cozze con il guscio.



NOTE E CONSIGLI:



Il risultato deve essere cremoso, l’acqua deve asciugarsi tutta quindi consigliamo di non aggiugnere altra acqua oltre a quella delle cozze e dei fagioli a meno che non fosse necessario.

Salate, se necessario, solo a cottura quasi ultimata e dopo aver assaggiato, l’acqua delle cozze (soprattutto se utilizzate cozze fresche e non congelate) dà già al piatto un forte sapore.

Per velocizzare la preparazione si possono utilizzare 2 barattoli di fagioli già pronti (circa 500 gr), aggiungendo un po’ d’acqua

Se amate il piccante, potete aggiungere del peperoncino al soffritto di olio e aglio, all'inizio della preparazione del piatto.

