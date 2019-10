Pasta e fave: la vera ricetta napoletana

Le fave sono tra i legumi più leggeri e nutrienti. Ricche di sali minerali e proteine, possono essere consumate sia crude che cotte. Inoltre, possono essere essiccate o congelate. Tra le ricette più buone che prevedono come ingrediente questo squisito legume c’è la pasta e fave, un primo piatto rustico e saporito, da poter preparare in pochi e semplicissimi passaggi. Ecco la ricetta napoletana.

Ingredienti per 4 persone:

320 gr di mezza

100 gr di pancetta tesa

100 gr di pecorino di Carmasciano

200 gr di fave già sgusciate

50 gr di mentuccia

1 cipolla

1 bicchiere di vino bianco

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Tagliate a listarelle la pancetta e fatela soffriggere in un tegame con l’olio e la cipolla tritata. Sfumate con il vino bianco, aggiungete un mestolo di acqua e togliete dal fuoco. Sbianchite per 2 minuti le fave immergendole in abbondante acqua e ghiaccio. Privatele della pellicina esterna e aggiungetele al sugo preparato in precedenza. Lessate i mezzani in abbondante acqua salata, scolateli al dente e mantecateli col sugo aggiungendo eventualmente acqua di cottura della pasta. Finite il piatto aggiungendo in pentola la mentuccia sfogliata e il pecorino grattugiato grossolanamente. Servite ancora caldi.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi