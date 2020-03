Ricetta della parmigiana di patate

Golosa, filante e facile da preparare: la parmigiana di patate è perfetta da portare in tavola in moltissime occasioni.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti

1 kg di patate

500 ml di besciamella (se non avete la vostra ricetta, trovate la nostra nelle note, in fondo alla pagina)

250 gr di scamorza in fette sottili (oppure provola affumicata, fiordilatte...)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale

pepe (facoltativo)

Preparazione:

Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a fette non troppo sottili. Cuocete in acqua bollente e salata per una decina di minuti (solo il tempo di ammorbidirle, ma non fatele sfaldare).

Versate un cucchiaio abbondante di besciamella in una pirofola da forno e poi distribuitelo bene su tutto il fondo. Aggiungete uno strato di patate, poi uno di scamorza, coprite con un strato sottile di besciamella (eventualmente aggiungete un pizzico di pepe) e distribuite un cucchiao di parmigiano.

Procedete con un secondo strato di patate, ancora qualche tocchetto di scamorza, coprite con tutta la besciamella rimasta e poi distribuite bene due cucchiai di parmigiano grattugiato. Se avete una pirofila piccola, potete anche procedere con un terzo strato, fino a esaurimento degli ingredienti.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa mezz'ora o fino a quando la supericie non avrà preso un bel colore ambrato.

NOTE:

Ricetta besciamella: 30 gr di burro, 50 gr di farina, 1/2 l di latte, sale q.b., un pizzico di noce moscata grattugiata (facoltativa).

Fondete il burro in una casseruola, togliete dal fuoco ed aggiungete la farina setacciata, mescolate con una frusta a mano e poi rimettete sul fuoco, mescolando fino ad avere un bel composto bruno, a questo punto aggiungete il latte a temperatura ambiente e continuate a mescolare finché la salsa non si addensa. Salate e aggiungete noce moscata poco prima che il composto arrivi a ebollizione

- Per rendere la vostra parmigiana ancora più ricca e golosa e non siete vegetariani, potete aggiungere anche uno strato di posciutto cotto in fette sottili

