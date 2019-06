Torrette estive di melanzane con pomodoro e mozzarella

Cosa c'è di meglio di un piatto fresco e goloso per un pranzo estivo? E le verdure di questa stagione, poi, sono buone e versatili, perfette per mille ricette.

Tra queste, pomodori e melanzane sono tra le più gustose. Oggi vi proponiamo, quindi la ricetta di una 'finta parmigiana', una versione fredda e del piatto della tradizione, ma golosissima.

In verità, più che una vera ricetta, vi diamo un semplice suggerimento su come prepararla al meglio, per fare una bella figura con i vostri ospiti in tavola.

Queste torrette estive di melanzane, sono perfette come antipasto, secondo o anche come piatto unico per una cena o un pranzo leggero e fresco.

Per ogni torretta vi occorreranno:

3 fette di melanzane tonde arrostite

2 fette di pomodoro da insalata (noi abbiamo utilizzato i cuori di bue)

2 fette sottili di una buona mozzarella di bufala (oppure fiordilatte o provola di Agerola)

qualche foglia di basilico

sale e olio extra vergine di oliva q.b.

Non dovrete fare altro che alternare gli ingredienti partendo da una fetta di melanzana (spennellate con poco olio e condite con un pizzico di sale), proseguite con una di mozzarella, poi con una di pomodoro (sempre condita con un pizzico di sale e poco olio), aggiungete qualche foglia di basilico fresco e poi ricominciate (melanzana, mozzarella, pomodoro, basilico). Chudete la vostra torretta con una bella fetta di melanzana. Condite con un filo d'olio e un pizzico di sale.

La ricetta, come avete visto, è davvero semplicissima. L'unica accortenza da avere, per ottenere un piatto davvero bello da presentare, è cercare di ottenere fette di melenzane, pomodoro e mozzarella, pressapoco della stessa grandezza.

Procedete nello stesso modo per ogni torretta estiva che volete servire e... buon appetito!

