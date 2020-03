Parmigiana di melanzane bianca: la ricetta napoletana

Si tratta di una variante della classica parmigiana 'e mulignane, piatto tipico della tradizione culinaria napoletana ma presente anche in altre regioni del Sud. La ricetta della parmigiana di melanzane bianca non prevede l'utilizzo del ragù ma solo dele melanzane lunghe fritte (oppure grigliate), del fior di latte, delle uova e del parmigiano. Se piace si può aggiungere anche del prosciutto cotto per regalare alla pietanza un sapore più rustico. Il risultato è un piatto delizioso che si può servire come piatto unico, come secondo piatto o come antipasto. Ecco gli ingredienti necessari e il procedimento per realizzare in casa la parmigiana di melanzane bianca.

Ingredienti per 6 persone:

2 kg di melanzane lunghe

500 gr di fior di latte

4 uova

150 gr di parmigiano grattugiato

1 ciuffo grande di basilico

olio di semi

sale

pepe

Procedimento:

Sbucciate le melanzane, tagliatele a fette, friggetele in olio di semi abbondante. Versate dell'olio in una teglia dove metterete il primo strato di melanzane, uno strato di fior di latte tagliato a fettine, uno strato di foglie di basilico, una manciata di parmigiano e un paio di cucchiai di uova battute con un pizzico di sale e pepe. Create un altro strato di melanzane, uno di fior di latte, uno di basilico, uno di parmigiano, uno di uova, e così via fino all’ultimo strato che sarà composto solo da melanzane ricoperte da parmigiano e uova battute. Cuocere in forno caldo fino a che non si sarà formata una crosta dorata. Sfornate e servite con del pane cafone!

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo