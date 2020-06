Parmigiana di finocchi: la ricetta napoletana

Quando ci dicono “parmigiana” subito pensiamo a quella di melanzane. Ma, in realtà, nella tradizione culinaria partenopea esistono diverse varianti della classica parmigiana 'e mulignane. Una di queste è la parmigiana di finocchi, un piatto saporito e nutriente, a base di finocchi fritti, che può essere servito come contorno o come secondo. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e i passaggi per prepararla al meglio.

Ingredienti per 4 persone:

4 finocchi

300 gr di fior di latte

50 gr di parmigiano

3 uova

salsa

sale

pepe

olio extravergine di oliva

basilico

farina

Procedimento:

Tagliare a fette larghe i finocchi, lavarli bene e asciugarli. Passarli, quindi, nella farina e poi nell’uovo con sale e pepe. Friggerli in olio bollente dai due lati. In una teglia fare un primo strato di salsa, finocchi, fior di latte a pezzetti, pepe, basilico e salsa. Procedere creando un altro strato con finocchi, parmigiano, salsa e basilico. Mettere in forno per 10 minuti a una temperatura di 180°.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo.