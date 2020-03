Parmigiana di carciofi: la ricetta napoletana

Una squisita variante della più tradizionale parmigiana di melanzane. La parmigiana di carciofi è un piatto nato grazie all’ingegno dei partenopei che si prepara spesso durante le feste di Pasqua, ma può essere anche un’idea originale per il pranzo della domenica. Oltre ad essere molto saporita è anche una pietanza salutare. Questo perché il carciofo è un ortaggio ricco di potassio e sali minerali (proprietà importanti per il nostro organismo) e svolge una funzione depurativa per il fegato. Per chi volesse preparare questa meraviglia culinaria in casa, ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

6 carciofi

200 gr di fior di latte

1 kg di pomodori

1 misurino di olio

3 uova

basilico

100 gr di prosciutto crudo o cotto

Procedimento:

Pulire i carciofi eliminando le foglie più verdi, i torsoli e le punte. Affettarli in senso orizzontale, lavarli in un pò di acqua e asciugarli con un panno. Passare i carciofi nella farina e nell’uovo, e friggerli nell’olio bollente, facendoli rosolare appena. Preparare una salsetta con olio, pomodori passati e basilico. Versare in una teglia uno strato di salsetta, uno di carciofi, alcune fette di prosciutto, fior di latte e parmigiano. Dopo aver ricoperto il tutto con la salsa, rifare uno secondo strato di carciofi, salsa e parmigiano. Preparare il forno a temperatura moderata facendo cuocere la parmigiana per 20 minuti.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo, da un’idea di Gianni de Bury, editore Franco Di Mauro