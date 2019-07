Ricetta dei Pancake al cacao, per una colazione super golosa

I Pancake sono le frittelle tipiche della colazione americana, soffici e buonissime.

Ecco la nostra versione al cacao, morbidissimi e davvero golosi.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti (per una decina di pancake)

2 uova piccole

80 gr di zucchero (anche meno se non gradite i sapori troppo dolci o volete accompagnarli con creme spalmabili)

230 ml latte parzialmente scremato

2 cucchiai di olio di semi

180 gr di farina

20 gr di cacao

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di lievito per dolci

Per farcire potete usare il tradizionale sciroppo d'acero oppure crema spalmabile alle nocciole, marmellate o confetture

Preparazione

Separate i tuorli dagli albumi e montate a neve questi ultimi.

In un'altra ciotola, con una frusta a mano mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete il latte, l'olio e la vaniglia e mescolate ancora e poi unite la farina, il cacao e lievito.

Infine, aggiungete gli albumi montati, mescolando delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Otterrete un bella pastella omogenea e non troppo liquido.

Scaldate una crepiera o una padella antiaderente dal fondo spesso e con un fazzoletto ungetela con pochissimo olio (o burro, ma sempre pochissimo).

Versate l'impasto in padella con un mestolo non troppo grande e lasciate che si stenda da solo fino a formare un piccolo disco. Non esagerate con la quantità di pastella, così il pancake non verrà troppo grande (quello che vedete in foto è circa 10 cm di diametro). Cuocete a fiamma bassa e non appena vedrete formarsi delle bollicine sulla superficie del pancake, giratelo con una spatola e cuocete dall'altro lato per poco tempo. Non fateli scurire troppo.

Continuate così fino a terminare tutto l'impasto, poi servite i vostri pancake accompagnati dal tradizionale sciroppo d'acero oppure dalle creme spalmabili o confetture che preferite.

