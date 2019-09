“Ova ‘mpriatorio”: la ricetta napoletana

Le ova ‘mpriatorio (o uova in purgatorio) sono un tipico piatto napoletano la cui ricetta ha origini molto antiche. Il nome bizzarro richiama alcune immagini sacre presenti nelle edicole votive: il bianco dell’albume ricorda i mantelli delle anime del Purgatorio avvolte dalle fiamme, rappresentate dal rosso acceso del pomodoro. Si diceva, infatti, che le uova, come le anime, si infilavano tra i pomodori ardenti tentando di fuggire. È un secondo economico e nutriente adatto ad ogni tipo di occasione: accompagnato da un pò di pane cafone (per l’immancabile 'scarpetta') e un buon bicchiere di vino, vi farà fare un gran figurone! Ecco la la ricetta contadina proposta da NapoliToday.

Ingredienti per 4 persone:

8 uova

600 g di passata di pomodori San Marzano

1 cipolla ramata

1 ciuffo di basilico

50 gr di parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Mondate e tritate la cipolla e fattela imbiondire in un tegame con l’olio. Unite la passata di pomodoro e lasciate cucinare coperto per 40 minuti a fuoco basso. Aggiungete il basilico e aggiustate di sale. Aprite le uova in una terrina e poi aggiungetele al sugo. Lasciate cucinare per 5 minuti. Si raccomanda di non far diventare molto consistente il rosso che deve rimanere morbido. Prima di servire cospargete l’uovo con parmigiano grattugiato.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi