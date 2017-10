Vomero, apre O' cuzzetiello panineria

Domenica 29 ottobre aprirà in via Bernini Vomero, la nuova sede di ‘O cuzzetiello, panineria Take Away. Gli speciali panini sono farciti con diversi prodotti tipici della gastronomia napoletana.

Si tratta della seconda sede del locale, già presente in via Rimini, a pochi passi da piazza Nazionale.

Nel giorno dell'inaugurazione, dalle ore 19.00 ci sarà un cuzzetiello speciale: ripieno di crocchè con doppia panatura e friarielli.