Muffin salati: piccoli rustici sofficissimi e golosi

Deliziosi rustici monoporzione, i muffin salati sono sofficissimi e facili da preparare. Sono perfetti per i vostri buffet, per cene o pranzi informali, ma anche da portare in gita al mare o a un pic nic in campagna.

Noi li abbiamo farciti con zucchine grattugiate e provola a dadini, voi potete variare secondo i vostri gusti o con salumi e formaggi che vi avanzano in frigo.

Vediamo insieme come prepararli

Ingredienti (10-12 muffin)

2 uova a temperatura ambiente

80 ml di olio di semi

130 ml di latte

sale q.b. (e pepe se piace)

260 gr di farina

2 cucchiaini di lievito istantaneo per torte salate

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato

2 zucchine medie (oppure una grande)

1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

100 gr di provola affumicata

Preparazione

Per prima cosa, spuntate, lavate e grattugiate le zucchine con una grattugia a fori larghi. Poi strizzatele bene e mettetele in una terrina, conditele con un pizzico di sale, un cucchiaino d'olio extra vergine d'oliva e mescolate.

Tagliate anche la provola a cubetti e poi preparate l'impasto dei muffin.

Con una frusta elettrica (oppure una a mano) montate leggermente le uova e poi unite l'olio e il latte a filo. Aggiungete un paio di pizzichi di sale (e, se vi piace, un poco di pepe), unite anche il parmigiano, la farina, il lievito e mescolate di nuovo con le fruste fino a ottenere un composto liscio, omogeneo e piuttosto denso.

Unite le zucchine grattugiate, la provola e mescolate con un cucchiaio.

Oliate e infarinate gli stampini da muffin e riempiteli con l'impasto fino a un cm dal bordo.

Cuoceteli in forno già caldo a 175° per 20-25 minuti. Verificate bene la cottura prima di sfornare infilando uno stuzzicadenti nel cuore del muffin che dovrà uscire.

Lasciateli intiepidire e poi sformate i vostri muffin che sono già pronti da gustare, oppure, una volta freddi, metteteli in un contenitore a chiusura ermetica e portateli in gita con voi!

