Muffin soffici con crema di nocciole: piccole golosità

Sofficissimi e golosi, questi muffin con cuore di crema di nocciole sono perfetti per la colazione o la merenda. Per realizzarli, compresa la cottura, impiegherete solo mezz'ora!

INGREDIENTI (circa 15 muffin)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

250 gr di farina

250 ml di panna fresca (non fredda)

1 cucchiaio di liquore all'Amaretto o Strega (facoltativo)

1 bustina di lievito per dolci

i semini di una bacca di vaniglia (oppure aroma di vaniglia q.b. o 1 bustina di vanillina)

Crema spalmabile alle nocciole 100-150 gr (tenetela in frigo una mezz'ora prima di utilizzarla)

PREPARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero con le fruste elettriche fino a farle diventare una crema chiara, gonfia e spumosa. Aggiungete la panna a filo, la vaniglia, il lquore e mescolate. Unite anche la farina setacciata con il lievito e mescolate ancora, delicatamente, con le fruste elettriche al minimo della velocità.

Distribuite l'impasto riempiendo per 3/4 ogni pirottino o stampino da muffin. Aggiungete (in superficie) al centro di ogni muffin un cucchiaino colmo di crema di nocciole.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 15 minuti. Prima di sfornare i muffin, verificate la cottura infilando uno stecchino in uno dei dolcini che dovrà uscirne asciutto (verificate lungo i bordi perché al centro ci sarà la crema di nocciole).