Muffin delle feste: dolce idea regalo per Natale

I Muffin delle Feste sono un'idea golosa e carina per dei dolci regalini di Natale "homemade". Veloci da realizzare e dal successo assicurato, saranno graditi da grandi e piccini. Sono dolcetti perfetti anche da servire durante un'allegra serata di giochi natalizi in famiglia o con gli amici.

Per la base, abbiamo scelto dei semplici (ma molto golosi) muffin al cioccolato.

Ricordatevi di scegliere pirottini natilizi o comunque di un colore "natalizio", ad esempio rossi o verdi.

INGREDIENTI PER 7-9 muffin

1 uovo

80 gr di zucchero

150 gr di farina

1 cucchiaio di cacao amaro (circa 20 gr)

1/2 bustina di lievito per dolci

50 gr di burro fuso (intiepidito)

2 cucchiai colmi di cioccolato fondente tritato al coltello oppure gocce di cioccolato

100 ml di latte parzialmente scremato

i semini di mezza bacca di vaniglia (oppure 1 vanillina - oppure aromatizzate con un liquore tipo RUM o Amaretto)

PER DECORARE: 70-80 gr di cioccolato bianco, confettini al cioccolato colorati (tipo smarties - ve ne occorreranno 3 per ogni muffin)

PREPARAZIONE

Per prima cosa mettete il cioccolato tritato (o le gocce) in congelatore. Poi fondete il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire

Montate l'uovo con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete il latte e il burro fuso e continuate a mescolate, poi unite anche la farina setacciata con cacao, lievito e vanillina (oppure aggiungete i semini di vaniglia). Otterete un composto sodo e spumoso.

Mescolate e infine aggiungete il cioccolato ben freddo e leggermente infarinato. Mescolate con una spatola delicatamente e trasferite il composto negli stampini da muffins foderati con i pirotti natalizi. Riempiteli per 3/4 e cuocete in forno già a temperatura a 175° per 15-18 minuti. Fate la prova stecchino prima di sfornare, che, infilato nel cuore del dolcetto, dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare i vostri muffin, poi saranno pronti per essere decorati.

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato bianco e, con l'aiuto di un conetto di carta forno (o con una sac a poche con l'apertura del beccuccio molto piccola), tracciate su ogni dolcetto delle linee oblique formando un alberello di Natale stilizzato, come vedete in foto. Completate con attaccando i confettini al cioccolato, mettendone uno in cima e due alle sponde opposte, negli angolini dell'albero (di nuovo, come vedete in foto).

Attendete che il cioccolato si solidifichi e poi i muffin delle feste saranno pronti per essere impachettati e regalati o serviti in tavola.

NOTE: Se non siete pratici con i conetti in carta forno e non avete una sac a poche, potete creare l'alberello anche immergendo un coltello con punta sottile nel cioccolato fuso. Con cautela, riuscirete ad ottenere lo stesso effetto.