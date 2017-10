Muffin sofficissimi alle mele

INGREDIENTI per 6-8 muffin

1 uovo a temperatura ambiente

90 gr di zucchero

170 gr di farina

1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci

50 gr di burro fuso (intiepidito)

20 ml di succo di succo di limone

la buccia grattugiata di mezzo limone biologico

60 ml di latte parzialmente scremato a temperatura ambiente

2 mele + 1 cucchiaio di succo di limone o limoncello

zucchero semolato q.b. e zucchero al velo q.b.

PREPARAZIONE

Per prima cosa, sbucciate le mele e tagliatele a spicchi sottili, poi dividete gli spicchi a metà. Irrorate con il limoncello (o con il limone), mescolate e mettetele in frigorifero.

Fondete il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire. Montate l'uovo con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete il latte, il succo e la buccia di limone e il burro fuso e continuate a mescolate, poi unite anche la farina setacciata con lievito. Otterete un composto che cade a nastro dalla spatola.

Trasferite il composto negli stampini da muffins imburrati e infarinati, oppure foderati con pirottini di carta. Riempiteli per 3/4 (non oltre) e poi distribuitevi sopra le fettine di mele, come vedete in foto. Spolverizzate con zucchero semolato.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 20 minuti. Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel nel dolcetto dovrà uscirne asciutto. Il tempo di cottura dipenderà anche dalla grandezza del pirotto che avete scelto.

Lasciate raffreddare i muffin su una gratella per dolci e poi decorateli con poco zucchero al velo.