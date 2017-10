I Muffin al Brandy e mandorle sono dolcetti deliziosi, dal sapore e dall'aroma davvero particolare.

INGREDIENTI (per 7-10 muffin, il numero esatto dpenderà dalla grandezza dei vostri stampini o pirottini)

1 uovo a temperatura ambiente

90 gr di zucchero

125 gr di farina

50 gr di farina di mandorle (o mandorle tostate, pelate e tritate finissime)

1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci

50 gr di burro fuso (intiepidito)

3 cucchiai di Brandy

60 ml di latte parzialmente scremato

1 bustina di vanillina oppure i semini di mezza bacca di vaniglia

mandorle a lamelle q.b.

zucchero al velo q.b.

PREPARAZIONE

Fondete il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire. Montate l'uovo con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa, aggiungete il latte, il liquore e il burro fuso e continuate a mescolate, poi unite anche la farina setacciata con lievito e vanillina (oppure aggiungete i semini di vaniglia). Unite infine anche la farina di mandorle e mescolate delicatamente.

Trasferite il composto negli stampini da muffins imburrati e infarinati, oppure foderati con pirottini di carta. Riempiteli per 3/4 e poi distruibuite su ognuno una manciata di mandorle a lamelle.

Cuocete in forno già caldo a 175° per 15-18 minuti. Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel nel dolcetto dovrà uscirne asciutto.

Lasciate raffreddare i muffin su una gratella per dolci e poi, se non avete optato per le gocce di cioccolato, decorateli con poco zucchero al velo.