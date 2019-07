Muffin sofficissimi al limone e mandorle

Facili e veloci da preparare, questi muffin al limone e mandorle hanno il gusto fresco dell'agrume e la nota saporita della frutta secca. Sono dolcetti super soffici, grazie a un impasto a base di ricotta.

Vediamo insieme come prepararli:

Ingredienti per 10-12 muffin

2 uova a temperatura ambiente

120 gr di zucchero

150 gr di farina

50 gr di farina di mandorle (o mandorle finemente tritate)

60 ml di olio di semi

170 gr di ricotta

buccia e succo di 1 limone biologico non troppo grande (oppure il succo di metà + 2-3 cucchiai di limoncello)

2 cucchiaini di lievito per dolci

mandorle a lamelle circa 30 gr

Preparazione

Con le fruste elettriche, mescolate la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia, poi unite un uovo alla volta. Unite anche l'olio, la buccia (lavata, asciugata e grattugiata) e il succo di limone. Infine unite farina, la farina di mandorle e lievito. Mescolate con le fruste a bassa velocità fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versate il composto ottenuto in pirottini da muffin (oppure oliate e infarinate degli stampini), riempendoli per 3/4 (non oltre). Decorate la superficie di ogni muffin con tante mandorle a lamelle.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 20 minuti. Verificate la cottura (che può variare in base al forno e alla dimensione dei vostri pirottini) con uno stecchino che, infilato nel cuore dei dolcetti, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate e lasciate raffreddare i vostri muffin su una gratella per dolci, poi, se lo gradite, decorateli con poco zucchero a velo

