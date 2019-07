Muffin al limone e prugne: piccole e soffici dolcezze

Facili e veloci da preparare, questi muffin al limone e prugne hanno il gusto fresco dei frutti estivi e sono super soffici, grazie a un impasto a base di ricotta.

Vediamo insieme come prepararli

Ingredienti per 10-12 muffin

2 uova a temperatura ambiente

120 gr di zucchero

200 gr di farina

60 ml di olio di semi

170 gr di ricotta

buccia e succo di 1 limone biologico non troppo grande (oppure il succo di metà + 2-3 cucchiai di limoncello)

2 cucchiaini di lievito per dolci

6-7 prugne + zucchero q.b.

Preparazione

Con le fruste elettriche, mescolate la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia, poi unite un uovo alla volta. Unite anche l'olio, la buccia (lavata, asciugata e grattugiata) e il succo di limone. Infine unite farina e lievito. Mescolate con le fruste a bassa velocità fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versate il composto ottenuto in pirottini da muffin (oppure imburrate e infarinate degli stampini), riempendoli per 3/4 (non oltre). Tagliate a spicchi sottili le prugne (che avrete prima lavato e asciugato) e decorate la superficie di ogni muffin, affondando leggermente nell'impasto. Spolverate tutto con un poco di zucchero.

Cuocete in forno già caldo a 175° per circa 20 minuti. Verificate la cottura (che può variare in base al forno e alla dimensione dei vostri pirottini) con uno stecchino che, infilato nel cuore dei dolcetti, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate e lasciate raffreddare i vostri muffin su una gratella per dolci, poi, se lo gradite, decorate i vostri muffin al limone e prugne con poco zucchero a velo

NOTE

Potete aggiungere, se lo gradite, cubetti di prugna anche all'interno dell'impasto, aumentando quindi la dose di frutta

Clicca qui per scoprire le ricette di tanti piatti estivi veloci e golosi

Clicca qui per scoprire le ricette di tanti dolci con la frutta