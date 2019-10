I muffin Gufetti di Halloween sono una simpatica e golosa idea per la "notte delle streghe". Sono semplici da realizzare e potrete anche divertivi a prepararli insieme ai vostri bambini.

Ingredienti per 12 muffin

2 uova a temperatura ambiente

140 gr di zucchero

70 ml di olio di semi

100 ml di latte

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

160 gr di farina

20 gr di cacao

8 gr di lievito per dolci (1/2 bustina)

Per decorare:

Crema spalmabile alle nocciole circa 200 gr

12 biscotti Oreo

cioccolatini tipo Smarties e rondelle di liquirizia q.b.

Preparazione

Montate bene le uova con lo zucchero, fino a ottenere un composto chiaro e gonfio. Unite la vaniglia, l'olio e il latte, mescolando delicatamente. Aggiungete anche la farina setacciata con il cacao e il lievito.

Versate l'impasto riempiedo per 3/4 gli stampini da muffin oliati e infarinati (oppure foderati con pirottini di colore scuro). Cuocete in forno già caldo a 175° per 15-18 minuti. Prima di sfornare, verificate bene la cottura infilando uno stecchino nel cuore di un dolcetto, che dovrà uscirne asciutto. Se avete cotto i muffin senza pirotti, lasciateli raffreddare prima di sformarli su una gratella per dolci.

A questo punto siamo pronti per decorare i nostri muffin:

Spalmate la crema di nocciole sulla superficie di ogni dolcetto, dividete a metà i biscotti Oreo e posizionate al centro di ogni muffin due porzioni con la crema bianca, per creare gli occhi dei Gufetti.

Per i Gufetti decorati con gli Smarties: mettete una punta di crema di nocciole al centro di due smarties dello stesso colore e attaccateli sulla crema dell'Oreo, per simulare le pupille. Infine posizionate uno smarties (di diverso colore da quelli usati per gli occhi) in verticale, al centro, tra i due occhi, per simulare il beccuccio.

Per i Gufetti decorati con le rondelle di liquirizia: riducete leggermente la dimensione delle rondelle, tirando via un po' di liquirizia. Poi mettete un po' di crema di nocciole al centro della rondellina e posizionatela sulla crema dell'Oreo per simulare gli occhioni. Aggiungete, infine, un pezzetto di liquirizia al centro dei due occhietti per simulare il becco.

Ed ecco pronti i vostri muffin Gufetti di Halloween!

