Muffin di Carnevale con mascarpone e Nutella

Facilissimi da realizzare e tanto golosi: i Muffin di Carnevale con frosting di mascarpone e Nutella sono i dolcetti perfetti per un'allegra e colorata festa di Carnevale.

Vediamo insieme come realizzarli in pochissime mosse:

Ingredienti (12-15 muffin)

3 uova a temperatura ambiente

160 gr di zucchero

250 ml di panna fresca

250 gr di farina

buccia (lavata e grattugiata) e di un'arancia biologica e il succo di metà

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

Per decorare:

200 ml di panna per dolci (ben fredda di frigo)

250 gr di mascarpone

3 cucchiai abbondanti di Nutella

codette colorate

confettini colorati al cioccolato

Preparazione

Montate le uova con lo zucchero con le fruste elettriche per 3-4 minuti, fino a farle diventare una crema chiara, gonfia e spumosa. Aggiungete la panna a filo, la vaniglia, la buccia d'arancia, il succo d'arancia e mescolate. Unite anche la farina setacciata con il lievito e mescolate ancora, delicatamente, con le fruste elettriche al minimo della velocità.

Trasferite l'impasto negli stampini da muffins imburrati e infarinati, oppure foderati con pirottini di carta. Riempiteli per 3/4 (non oltre) e poi cuocete in forno già caldo a 175° per circa 20 minuti.

Verificate la cottura con uno stecchino che, infilato nel nel dolcetto dovrà uscirne asciutto. Il tempo di cottura dipenderà anche dalla grandezza del pirotto che avete scelto. Lasciate raffreddare i muffin su una gratella per dolci e poi sarete pronti per decorarli.

Versate la panna liquida in una ciotola capiente, aggiungete il mascarpone, la Nutella e montate con le fruste elettriche fini a ottenere un frosting gonfio, liscio e omogeneo.

Trasferite il frosting al mascarpone e Nutella in una sac a poche con bocchetta a stella e decorate i vostri muffin, poi completate con codette e confettini colorati.

