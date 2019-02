Mimosa Muffin: sofficissimi, golosi e veloci da preparare

La Torta Mimosa è un sofficissimo dolce che ricorda il fiore tipico di marzo, mese in cui cade la Giornata Internazionale della Donna. In questa occasione, vi proponiamo una versione "muffin" velocissima, ma molto golosa.

Vediamo insieme come preparare i Mimosa Muffin:

INGREDIENTI (circa 15 mimosa muffin)

2 uova a temperatura ambiente

120 gr di zucchero

60 ml di olio di semi

120 ml di succo d'ananas

180 gr di farina

1/2 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

per decorare:

200 ml di panna da montare (freddissima di frigorifero)

125 gr di yogurt all'ananas (senza frutta in pezzi)

PREPARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero finché non saranno diventate chiare e spumose, aggiungete la vaniglia e poi l'olio a filo, continuando a mescolare con le fruste elettriche a bassa velocità.

Aggiungete anche un il succo d'ananas, sempre a filo e con le fruste a bassa velocità, alternandolo con cucchiaiate di farina setacciata con il lievito. Versate il composto ottenuto in pirottini da muffin (oppure imburrate e infarinate degli stampini), riempendoli per 3/4. Cuocete in forno già caldo a 170° per circa 13-15 minuti. Verificate la cottura (che può variare in base al forno) con uno stecchino che, infilato nel cuore dei dolcetti, dovrà uscirne asciutto.

Sfornate e lasciate raffreddare i vostri muffin su una gratella per dolci, poi passate alla decorazione.

Per prima cosa, tagliate la calotta dorata da 3 muffin e riducete il resto dei dolcetti in piccoli cubetti. Montate la panna, non appena sarà gonfia (ma ancora morbida), aggiungete lo yogurt e proseguite a montare fino a renderla ben ferma. Spalmatela con una spatola su ogni muffin, abbondando e lasciandola morbida.

Decorate ogni dolcetto con i cubetti ricavati dalle tre tortine che avete precedentemente tagliato. Se lo gradite, potete aggiungere zucchero a velo, qualche fiore commestibile o piccoli confetti gialli al cioccolato.

NOTE

Questa versione, con la crema a base di panna e yogurt, è davvero molto veloce e semplice da preparare. Se preferite, potete anche sostituirla con la farcitura classica della torta mimosa: la crema diplomatica (cliccate qui per la nostra ricetta)