Migliori ristoranti a domicilio d'Italia: a Napoli due ristoranti vincono per il servizio ai clienti

Il food delivery sta crescendo, stanno aumentando i ristoranti che lo utilizzano e le persone che amano ordinare il cibo a domicilio, ed è per orientare le scelte di consumo, ispirare le esperienze degli italiani su cosa mangiare e da chi ordinare, ma soprattutto celebrare le migliori realtà della ristorazione a domicilio in Italia che Just Eat, app per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, ha deciso di creare la prima “Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”, grazie alle votazioni e alle esperienze dirette degli utenti e di una giuria di esperti nel settore.

La guida nasce infatti dalla volontà di Just Eat di valorizzare le realtà che si sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio. Dalle migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con il delivery e clienti, ai ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, tre assegnazioni esclusive rilasciate da giurie di qualità, oltre a una selezione di 9 nuovi food trend con i ristoranti per ordinarli a domicilio: questi i premi assegnati.

A Napoli migliori ristoranti per servizio ai clienti del Sud

Il miglior ristorante d'Italia (qualità dei prodotti, livello della performance e servizio ai clienti) risulta essere Mister Pizza di Milano. "Il successo del Migliore Ristorante d’Italia di Just Eat sta nel riuscire a garantire qualità e tempestività, oltre che sapienza nell'organizzazione per assicurare ai clienti che i cibi consegnati comodamente a casa possano regalare momenti di piacere da ricordare", si legge nella guida.

Anche il servizio però è un valore fondamentale che cambia la percezione e la passione per un ristorante, ed è per questo che la guida ha voluto indicare chi riesce a eccellere nel servizio offerto garantendo un alto livello di soddisfazione. Per quanto riguarda le grandi città del Sud, in testa al podio troviamo la Paninoteca Beneduce di Napoli, che offre un’ampia la scelta sia di hamburger che di panini, per uno street food variegato e di qualità. Sempre a Napoli segue poi la Pizzeria Friggitoria Mascalzone, un luogo dove la scelta degli ingredienti è curata e di qualità, per proporre sempre combinazioni originali che soddisfino anche i palati più esigenti, mentre al terzo posto spicca la Panineria Burgeria Kentia di Palermo, che offre la possibilità di creare hamburger e panini con ingredienti a scelta per dare vita con creatività ad esperienze di gusto uniche e sempre diverse

Paninoteca Beneduce (piazza Mercato). Da provare: Hamburger. "Dal classico cotto, mozzarella e pochi ingredienti, ad autentici sfizi per un momento di gioia culinaria davvero incredibile. Da Paninoteca Beneduce è ampia la scelta sia di hamburger che di panini, per uno street food variegato e di qualità".

Mascalzone (Vico Orto del Conte). Da provare: Frittatina e Mascalzone. "Fritti ma non solo, da Pizzeria Friggitoria Mascalzone è disponibile tutta l’ampia selezione di street food fatto di specialità italiane e non solo. La scelta degli ingredienti è curata e di qualità, per proporre sempre combinazioni originali che soddisfino anche i palati più esigenti".