La migliore pizza d'Italia? Si mangia a Massa, in Toscana

Si mangia a Massa, in Toscana, la miglior pizza della casa d'Italia. A vincere la sessione invernale di Giropizza 2018 è stato Maurizio Palmerini del ristorante "Cavallino Rosso", che ha presentato una 'Bella Napoli scomposta' risultata la migliore "pizza della casa" per i giudici. La pizza ha un impasto con farine macinate a pietra, lasciato riposare per 48 ore, cotto e poi farcito con fiordilatte, pomodoro San Marzano in padella, basilico, burrata, cappero e olio. In foto una pizza del locale in questione.



Al secondo posto la pizzeria 'Nuova Europa' di Balangero - Torino.