Le ricette dei dolci napoletani sono le più cercate su Google

Il migliaccio napoletano è il dolce più cercato su Google dagli italiani. A giudicare dai dati forniti dal motore che pubblica il rapporto “Un anno di ricerche su Google”, la golosità degli italiani riserva un considerevole spazio ai dolci napoletani, capolavori di bontà e zuccheri. La ricetta del dolce partenopeo è la più digitata seguita da un altro capolavoro come la pastiera napoletana.

Seguono la carbonara, la caponata siciliana, la ribollita toscana, l'amatriciana, il castagnaccio e il gateau di patate. Tra i trend delle ricerche su Google spiccano quest`anno quelle relative a come fare le olive in salamoia, la marmellata di albicocche, la carbonara, il pesto, e per dessert la crema pasticcera.