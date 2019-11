Un primo cremoso e goloso, facile da preparare e perfetto in molte occasioni

Vediamo insieme come preparare le mezze maniche con crema di broccoli e gamberi:

Ingredienti x 4

320 gr di mezze maniche rigate

500 gr di broccoli baresi già puliti (solo le cime, ben lavate)

500 gr di gamberi già sgusciati

mezzo bicchiere di vino bianco

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

sale

pepe (facoltativo)

Preparazione

Lavate per bene le cime dei broccoli e lessatele pochi minuti in acqua bollente e salata.

In un'ampia padella fate imbiondire uno spicchio d'aglio (che poi eliminerete) con 2 cucchiai di olio. Con un mestolo forato scolate e trasferite i broccoli nella padella (conservate l'acqua di cottura, nella quale lesserete poi la pasta). Coprite e lasciate cuocere finché saranno morbidi, aggiungendo di tanto in tanto qualche cucchiaio di acqua di cottura. Una volta che i broccoli saranno ben cotti, eliminate l'aglio e spostateli in un bicchiere dai bordi alti. Frullate tutto con il frullatore a immersione, aggiungendo circa mezzo mestolo di acqua di cottura, fino a ottenere una crema liscia.

Nella padella dov'erano i broccoli, aggiungete un nuovo spicchio d'aglio, un filo d'olio, fate soffriggere e poi aggiungete i gamberi. Lasciate cuocere un minuto e poi sfumate con il vino. Portate a cottura i gamberi, coprendo la padella con un coperchio in vetro.

Mentre cuociono i gamberi, lessate le mezze maniche riportando a bollore l'acqua in cui avete precedentemente sbollentato la verdura.

Quando i gamberi saranno cotti, versate in padella anche la crema di broccoli e mescolate a fiamma dolce per qualche secondo. Assaggiate e verificate se occorre un pizzico di sale (noi non l'abbiamo aggiunto).

Scolate le mezze maniche al dente, conservando un poco di acqua di cottura, trasferitele nella padella con broccoli e gamberi. Mescolate a fiamma viva (se necessario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua) poi spegnete e servite subito. Se lo gradite, unite anche una macinata di pepe

